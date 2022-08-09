Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Как рассказал советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин, это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС.

"Укртранснафта" полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке "Дружбы" 4 августа в 6.10. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается", — цитирует Дёмина РИА "Новости".

Он объяснил, что платёж за транзит, отправленный украинской компании, вернулся на счёт "Транснефти" из-за вступления в силу седьмого пакета санкций Евросоюза. Поэтому "Укртранснафта" прекратила транспортировку топлива.

"О том, что деньги не проходят и платёж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трёх стран, и "Укртранснафту", — добавил Дёмин.