Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Как рассказал советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин, это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС.
"Укртранснафта" полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке "Дружбы" 4 августа в 6.10. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается", — цитирует Дёмина РИА "Новости".
Он объяснил, что платёж за транзит, отправленный украинской компании, вернулся на счёт "Транснефти" из-за вступления в силу седьмого пакета санкций Евросоюза. Поэтому "Укртранснафта" прекратила транспортировку топлива.
"О том, что деньги не проходят и платёж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трёх стран, и "Укртранснафту", — добавил Дёмин.
При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжается. "Газпром" каждые сутки поставляет в Европу около 41,1 миллиона кубометров топлива через газоизмерительную станцию "Суджа", а вот транзит через станцию "Сохрановка" Украина прекратила.
ТАСС / Алексей Андронов