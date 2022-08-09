МИД России проработал ответные меры на случай осложнения ситуации с транзитом в Калининград

Российские ответные меры, которые могут быть приняты при осложнении ситуации с транзитом в Калининград, проработаны. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол, посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Могу лишь сказать одно — что меры ответные [на случай осложнения ситуации с транзитом в Калининград] проработаны в межведомственном формате, в случае необходимости будет принято решение о том, чтобы принять эти меры. В какие-то детали я бы не хотел сейчас вдаваться", — сказал он.