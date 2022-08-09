ВВС и силы ПВО Белоруссии проведут учения на российском полигоне Ашулук

В Белоруссии до конца этого месяца будут проведены оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО вооружённых сил республики, заявили в пресс-службе местного Минобороны. Также манёвры будут проведены в 185-м центре боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ.

"Мероприятие боевой подготовки пройдёт в два этапа: с 9 по 11 августа — в районах проведения учения на территории Республики Беларусь; с 22 по 25 августа — в границах территории и воздушного пространства полигона Ашулук", — отметили в ведомстве.

Передислокация на российский полигон Ашулук будет осуществлена железнодорожными эшелонами и военно-транспортной авиацией, уточнили в белорусском Минобороны. В манёврах будет задействован личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчёты военной академии.