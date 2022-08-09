Немец на камеру осквернил советский мемориал и обратился с угрозами к русским
Посольство РФ выразило Германии протест из-за осквернения советского мемориала
Посольство России в Германии зафиксировало новые проявления актов вандализма по отношению к советским воинским захоронениям и мемориалам в ФРГ. Так, на недавно появившемся в Интернете видео германский сторонник неонацистских убеждений помочился на советский воинский мемориал в городе Вернойхен. Своё действие он сопровождал расистскими выкриками и угрозами к русским.
Друзья сняли на камеру немца, который оскверняет советский воинский мемориал в городе Вернойхен. Видео © VKontakte / ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
"Рассматриваем этот омерзительный поступок как попытку разжигания межнациональной розни, а также циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма. Незамедлительно проинформировали об инциденте местные власти. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего, привлечению виновного к ответственности", — заявили в посольстве.
Также представители дипмиссии обратились к неравнодушным свидетелям подобных происшествий с просьбой рассказывать о них представителям ведомства и консульских загранучреждений с указанием места и времени инцидентов.
Ранее в Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всём мире", который Советский Союз подарил Финляндии в 1990 году. Относительно дальнейшей судьбы монумента власти города решение ещё не приняли. Пока скульптура высотой в шесть с половиной метров будет передана в местный художественный музей на хранение.
VKontakte / ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА