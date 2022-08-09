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9 августа, 10:22

Немец на камеру осквернил советский мемориал и обратился с угрозами к русским

Посольство РФ выразило Германии протест из-за осквернения советского мемориала

Посольство России в Германии зафиксировало новые проявления актов вандализма по отношению к советским воинским захоронениям и мемориалам в ФРГ. Так, на недавно появившемся в Интернете видео германский сторонник неонацистских убеждений помочился на советский воинский мемориал в городе Вернойхен. Своё действие он сопровождал расистскими выкриками и угрозами к русским.

Друзья сняли на камеру немца, который оскверняет советский воинский мемориал в городе Вернойхен. Видео © VKontakte / ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

"Рассматриваем этот омерзительный поступок как попытку разжигания межнациональной розни, а также циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма. Незамедлительно проинформировали об инциденте местные власти. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего, привлечению виновного к ответственности", — заявили в посольстве.

Также представители дипмиссии обратились к неравнодушным свидетелям подобных происшествий с просьбой рассказывать о них представителям ведомства и консульских загранучреждений с указанием места и времени инцидентов.

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Обложка ©

VKontakte / ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Анатолий Симоненко

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