Песков: График Путина в 23-ю годовщину назначения и.о. премьера рабочий

Президент РФ Владимир Путин работает сегодня по обычному графику. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли в Кремле отмечать 23-ю годовщину назначения Путина исполняющим обязанности премьер-министра страны. Напомним, это произошло 9 августа 1999 года.

"У нас рабочий график идёт, поэтому лучше вам этим заниматься", — посоветовал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля затруднился "в двух словах" охарактеризовать годы Путина на высших государственных постах.