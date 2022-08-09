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9 августа, 10:14

Песков: График Путина в 23-ю годовщину назначения и.о. премьера рабочий

Президент РФ Владимир Путин работает сегодня по обычному графику. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли в Кремле отмечать 23-ю годовщину назначения Путина исполняющим обязанности премьер-министра страны. Напомним, это произошло 9 августа 1999 года.

"У нас рабочий график идёт, поэтому лучше вам этим заниматься", — посоветовал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля затруднился "в двух словах" охарактеризовать годы Путина на высших государственных постах.

Путин: Только народ России является источником власти в нашей стране

Путин: Только народ России является источником власти в нашей стране

А ранее, в ходе прямой линии в 2021 году, Владимир Путин напомнил, как он оказался на руководящем посту. По его словам, Борис Ельцин не передавал ему власть, он был назначен в соответствии с конституцией, поскольку в случае сложения главой государства полномочий его обязанности исполняет председатель Правительства РФ.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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