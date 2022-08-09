Песков: График Путина в 23-ю годовщину назначения и.о. премьера рабочий
Президент РФ Владимир Путин работает сегодня по обычному графику. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли в Кремле отмечать 23-ю годовщину назначения Путина исполняющим обязанности премьер-министра страны. Напомним, это произошло 9 августа 1999 года.
"У нас рабочий график идёт, поэтому лучше вам этим заниматься", — посоветовал Песков журналистам.
При этом представитель Кремля затруднился "в двух словах" охарактеризовать годы Путина на высших государственных постах.
А ранее, в ходе прямой линии в 2021 году, Владимир Путин напомнил, как он оказался на руководящем посту. По его словам, Борис Ельцин не передавал ему власть, он был назначен в соответствии с конституцией, поскольку в случае сложения главой государства полномочий его обязанности исполняет председатель Правительства РФ.