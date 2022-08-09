Путин обсудил ситуацию вокруг агентства "Сохнут" с президентом Израиля

Президенты РФ и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут").

"Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства "Сохнут". Условлено, что контакты на этот счёт будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран", — говорится в сообщении Кремля.