Путин обсудил ситуацию вокруг агентства "Сохнут" с президентом Израиля
Президенты РФ и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут").
"Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства "Сохнут". Условлено, что контакты на этот счёт будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран", — говорится в сообщении Кремля.
Также лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
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Напомним, Минюст РФ попросил ликвидировать в России представительство агентства "Сохнут", которое занимается репатриацией евреев. Премьер-министр страны Яир Лапид предупредил о серьёзных последствиях в случае его закрытия. Российский МИД со своей стороны сообщил, что судьба агентства "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости.