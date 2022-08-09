В Кремле предложили европейским странам задуматься, всё ли Зеленский делает правильно

Рано или поздно поддерживающие президента Украины Владимира Зеленского европейские страны должны будут задаться вопросом: "Всё ли он делает правильно". Такое мнение в беседе с журналистами во вторник озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что страны Европы, которые пытаются, по их собственному признанию, "наказать" Россию, уже активно платят за это по счетам, причём бремя этого счёта ложится на плечи рядовых граждан.

"И рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом: "Всё ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти?" Поэтому в этом украинская сторона должна отдавать себе отчёт", — резюмировал представитель Кремля.