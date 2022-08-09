Роспотребнадзор не счёл нужным возобновлять антиковидные ограничения в РФ
На данный момент возобновлять антиковидные ограничения в России не требуется, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом гражданам из групп риска — пожилым и людям с хроническими заболеваниями — рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей.
"На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма "омикрон", возобновление ограничительных мер не требуется", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Роспотребнадзор в свою очередь снова посоветовал гражданам из уязвимых категорий надевать маски в людных местах и в транспорте. Всё из-за роста заболеваемости в РФ: 9 августа выявлено более 16 325 заражений за сутки. По данным вирусологов, новый пик может наступить уже в конце августа.
ТАСС / Михаил Метцель