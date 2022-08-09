Песков раскрыл эмоции Путина от появления народных символов "Операции Z"

Президент России Владимир Путин эмоционально воспринимает появление символов специальной военной операции, таких как белгородский мальчик Алёшка или бабушка со Знаменем Победы. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально Путин реагирует на появление подобных образов.