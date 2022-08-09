Песков раскрыл эмоции Путина от появления народных символов "Операции Z"
Мальчик Лёша, ставший символом поддержки российских военных. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Президент России Владимир Путин эмоционально воспринимает появление символов специальной военной операции, таких как белгородский мальчик Алёшка или бабушка со Знаменем Победы. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально Путин реагирует на появление подобных образов.
Одним из таких символов стал белгородский мальчик Алёша, который каждый день встречал колонну российских военных. История мальчика вызвала большой резонанс в Сети. Участники спецоперации не оставили без внимания юного патриота. Они навестили восьмилетнего мальчика в шлемофоне, вручили игрушки и форму. Вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту Владимиру Путину шоколад "Алёшка", названный в честь мальчика.