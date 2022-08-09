Песков отреагировал на статью о "странной" любви немцев и австрийцев к Путину

Представитель Кремля Дмитрий Песков надеется, что избирателям удастся склонить западных лидеров к тому, чтобы они стали проявлять больше политической мудрости в отношении России. Комментируя данные немецкой газеты Wiener Zeitung, которая отметила рост уровня поддержки России и её президента Владимира Путина среди граждан Германии и Австрии, пресс-секретарь главы государства отметил, что рано или поздно такие перемены должны произойти и в отношении западных политиков к РФ.

"В том числе [эти перемены] настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определённые корректировки по отношению к нашей стране. И порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают", — сказал Песков журналистам.