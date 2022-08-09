Песков отреагировал на статью о "странной" любви немцев и австрийцев к Путину
Представитель Кремля Дмитрий Песков надеется, что избирателям удастся склонить западных лидеров к тому, чтобы они стали проявлять больше политической мудрости в отношении России. Комментируя данные немецкой газеты Wiener Zeitung, которая отметила рост уровня поддержки России и её президента Владимира Путина среди граждан Германии и Австрии, пресс-секретарь главы государства отметил, что рано или поздно такие перемены должны произойти и в отношении западных политиков к РФ.
"В том числе [эти перемены] настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определённые корректировки по отношению к нашей стране. И порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают", — сказал Песков журналистам.
Как уже писал Лайф, уровень поддержки президента Владимира Путина и России является очень высоким в Германии и Австрии. Как подчёркивает обозреватель газеты Wiener Zeitung, впечатление о том, что немцы и австрийцы единодушно поддерживают Украину, очень обманчиво, у Москвы достаточно большое количество сторонников. При этом главной причиной "странной любви" автор называет растущее недовольство жителей Германии и Австрии из-за экономических последствий санкций.
ТАСС / Александр Щербак