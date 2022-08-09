Калининград исчерпал лимит на транзит железа, стали, нефти и удобрений через Литву

Калининград исчерпал установленный Европой лимит на транзит железа, стали, нефти, удобрений и ряда других товаров по железной дороге через Литву. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов.

"На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов. Например, на отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериала. В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет возможностей из-за установленных квот", — сказал он в ходе обсуждения клуба "Валдай".

Губернатор пояснил, что Евросоюз при установлении лимитов на транзит основывался на среднем объёме товаров, которые были привезены в регион с 2019 по 2021 год по железной дороге. Однако этот расчёт совсем не учитывал грузы, которые перевозились в регион из основной части России автомобильным транспортом до введения санкций. Хотя речь идёт о сотнях тысяч тонн товаров.