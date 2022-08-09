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9 августа, 10:17

Роспотребнадзор: Риск распространения в РФ "китайского" генипавируса почти отсутствует

На территории России практически отсутствует риск распространения нового "китайского" генипавируса (Langya henipavirus, LayV). Об этом журналистам сообщили в Роспотребнадзоре.

"Мероприятия по санитарной охране территории РФ, реализуемые Роспотребнадзором, в настоящее время позволяют свести к минимуму риски завоза в страну инфекционных заболеваний. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует", — сказано в сообщении.

Более того, в ведомстве сообщили, что риск завоза инфекции в страну минимален, так как вероятность передачи между людьми не доказана и маловероятна. Также специалисты заявили, что случаев заражения в России не зарегистрировано.

Названа причина появления нового "китайского" вируса, которым уже заболели десятки человек

Названа причина появления нового "китайского" вируса, которым уже заболели десятки человек

Лайф напоминает, что в Китае в провинциях Шаньдун и Хэнань был выявлен новый вид генипавируса, который может передаваться человеку от диких животных. Учёные дали ему название LayV ("Ланъя"). Новым типом инфекции заразилось уже 35 жителей, однако случаев смертельного исхода или тяжёлого течения болезни установлено не было.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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