Роспотребнадзор: Риск распространения в РФ "китайского" генипавируса почти отсутствует

На территории России практически отсутствует риск распространения нового "китайского" генипавируса (Langya henipavirus, LayV). Об этом журналистам сообщили в Роспотребнадзоре.

"Мероприятия по санитарной охране территории РФ, реализуемые Роспотребнадзором, в настоящее время позволяют свести к минимуму риски завоза в страну инфекционных заболеваний. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует", — сказано в сообщении.

Более того, в ведомстве сообщили, что риск завоза инфекции в страну минимален, так как вероятность передачи между людьми не доказана и маловероятна. Также специалисты заявили, что случаев заражения в России не зарегистрировано.