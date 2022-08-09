Песков: Некоторые страны в своей недружественности к России доходят до беспамятства
Некоторые государства, которые Москва уже признала недружественными, в своей "недружественности" доходят до беспамятства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдачу виз россиянам в страны ЕС.
"Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. Это первое. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран", — сказал Песков.
По его мнению, со временем здравый смысл всё-таки "проявит себя" и те, кто призывал отказать россиянам в визах или запрещал посещать им какие-либо места, опомнятся.
Напомним, сегодня премьер-министр Эстонии в "Твиттере" призвала страны Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам. Она заявила, что посещение Европы — это привилегия человека, а не право.
ТАСС / Михаил Терещенко