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9 августа, 10:34

Песков: Некоторые страны в своей недружественности к России доходят до беспамятства

Некоторые государства, которые Москва уже признала недружественными, в своей "недружественности" доходят до беспамятства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдачу виз россиянам в страны ЕС.

"Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. Это первое. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран", — сказал Песков.

По его мнению, со временем здравый смысл всё-таки "проявит себя" и те, кто призывал отказать россиянам в визах или запрещал посещать им какие-либо места, опомнятся.

Россиянам запретили посещать средневековый Венсенский замок во Франции

Россиянам запретили посещать средневековый Венсенский замок во Франции

Напомним, сегодня премьер-министр Эстонии в "Твиттере" призвала страны Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам. Она заявила, что посещение Европы — это привилегия человека, а не право.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев

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