Оренбуржье поможет Перевальскому району ЛНР подготовиться к отопительному сезону

Оренбургская область помогает Перевальскому району Луганской Народной Республики подготовиться к отопительному сезону. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Денис Паслер.

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"Сегодня вновь работаю в Перевальском районе ЛНР. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району семь угольных и семь газовых котлов, четыре блочные газовые котельные, произведённые в Новосергиевке", — сообщил Паслер.

По его словам, также в районе будут восстановлены гимназия, городской стадион "Шахтёр" и Детская школа искусств. Паслер подчеркнул, что все эти социальные объекты очень важны для области. Образовательные учреждения планируют ввести в эксплуатацию в сентябре.

Кроме того, жителям Перевальского района была доставлена техника и гуманитарная помощь, которую собирали жители Оренбуржья. Автобус и два автомобиля "Газель" передали в местные школы, ещё один автобус — для стадиона "Шахтёр" и бульдозер для уборки.

"Кроме того, передал перевальчанам продукты и предметы первой необходимости от предприятий и жителей Оренбургской области — всего 40 тонн. Наша поддержка очень нужна и важна для жителей Перевальского района. Спасибо всем, кто принимает в ней участие", — подчеркнул губернатор Оренбургской области.