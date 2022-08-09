В Каталонии россиянку обвинили в краже детей у украинской семьи и отобрали двух дочерей

В Каталонии социальные службы отобрали у россиянки двух дочерей, заявив, что она якобы их украла у убитой украинской семьи. По словам Елены, девочек без предупреждения забрали прямо из школы. При этом, когда она показала фото и видео беременности, доказывая, что дети принадлежат ей, соцработники не обратили на это никакого внимания.

"Сначала у меня был шок. Ведь никаких предпосылок для этого не было. Дочки учились [в частной школе в Каталонии] 18 месяцев. Ни школа, ни соцслужбы никогда не предъявляли мне претензий по воспитанию дочерей, никогда не проверяли их условия проживания. Всё произошло внезапно", — рассказала россиянка "Невским новостям".

Семья переехала в Каталонию полтора года назад из-за болезни старшей дочери. Врачи диагностировали у девочки целиакию, когда ей было ещё четыре года. Переехав за границу, родители наконец смогли обеспечить ребёнка подходящим лечением и специальным питанием. Но сейчас мама опасается, что в приюте девочка не получит необходимого ухода, который обходится очень дорого. Отец детей Томас работает в Швейцарии, а на выходные приезжает к семье. Когда он узнал, что дочерей забрали, у него случился сердечный приступ. Мужчина попал в больницу.

Елена с мужем считают, что их девочек забрали из-за ложного доноса директора частной школы, в которую ходят сёстры. По словам россиянки, это не первый случай, когда руководство учебных заведений отдаёт детей в приют. В Каталонии за каждого отнятого ребёнка соцслужбы получают по 68 тысяч евро. Елена уверена, что сыграла свою роль и русофобия, которая разгорелась в Каталонии в последние месяцы. По её мнению, тот факт, что она русская, стал "красной тряпкой". Адвокаты семье не помогают, почти за два месяца разбирательств женщине удалось добиться лишь одного видеоразговора с дочками.