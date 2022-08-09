В Белоруссии зафиксирован первый случай заражения штаммом ковида "омикрон-ниндзя"
В Белоруссии зафиксировали первый случай коронавируса штамма "омикрон-ниндзя". Как передаёт агентство "Минск-Новости", его подтвердили лабораторным путём у жителя столицы.
Новый вид ковида "ниндзя" или "омикрон 4/5" является пятой линией мутировавшего вируса происхождением из Южной Африки. Причём этот штамм наиболее эффективно уходит от иммунного ответа. Согласно рекомендации врачей, для защиты от этой и других разновидностей ковида перед осенним сезоном вирусов следует пройти вакцинацию и ревакцинацию.
В России за сутки выявили 16 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным федерального оперштаба, за это же время 13 092 пациента полностью выздоровели, а 60 человек, к сожалению, скончались. Количество зафиксированных смертей за последние сутки стало максимальным с 25 июня.
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