В Белоруссии зафиксирован первый случай заражения штаммом ковида "омикрон-ниндзя"

В Белоруссии зафиксировали первый случай коронавируса штамма "омикрон-ниндзя". Как передаёт агентство "Минск-Новости", его подтвердили лабораторным путём у жителя столицы.

Новый вид ковида "ниндзя" или "омикрон 4/5" является пятой линией мутировавшего вируса происхождением из Южной Африки. Причём этот штамм наиболее эффективно уходит от иммунного ответа. Согласно рекомендации врачей, для защиты от этой и других разновидностей ковида перед осенним сезоном вирусов следует пройти вакцинацию и ревакцинацию.