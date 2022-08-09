Минцифры заверило, что собирать биометрию без согласия россиян не будут

Минцифры опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы сбор биометрических данных россиян будет производиться без их согласия. Проект появившегося ранее приказа предполагает регулирование процессов импорта уже собранных биометрических данных, которые хранятся в коммерческих системах.

Пресс-служба также объяснила основные положения проекта приказа. Среди них — сбор биометрических данных только на добровольной основе с согласия граждан. Данные можно предоставить через банк либо с помощью мобильного приложения. В будущем это можно будет сделать через МФЦ. При этом, подчеркнули в Минцифры, сбор данных с камер видеонаблюдения невозможен. Кроме того, о прохождении процедуры гражданин должен быть уведомлён в личном кабинете на "Госуслугах". Там же он может подать заявление об удалении данных из ЕБС.

"Информация из нескольких коммерческих систем не будет смешиваться. Если биометрические данные гражданина содержатся в нескольких коммерческих системах, при импорте в ЕБС будут храниться только самые актуальные данные, отвечающие необходимым стандартам качества. Все остальные передаваемые данные будут удаляться", — указано в сообщении Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что сдача биометрии является правом гражданина, благодаря которому можно дистанционно сдавать экзамены и оплачивать проезд в транспорте. Также в Минцифры отметили высокую надёжность хранения данных в ЕБС и соответствие системы всем требованиям регуляторов в области кибербезопасности.