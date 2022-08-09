Туристы, отдыхавшие в крымской Новофёдоровке, спешно покидают населённый пункт после серии взрывов. Суда по кадрам, опубликованным телеграм-каналом "Mash на волне", на дорогах собираются пробки.

Туристы покидают крымскую Новофёдоровку после серии взрывов, на дорогах — пробки. Видео © "Mash на волне"

При этом в Ассоциации туроператоров России уточнили, что взрывы, по предварительным данным, произошли далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.

Тем временем машины скорой помощи и санитарная авиация направлены к месту происшествия.