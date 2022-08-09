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9 августа, 13:35

Туристы покидают крымскую Новофёдоровку после серии взрывов, на дорогах — пробки

Туристы, отдыхавшие в крымской Новофёдоровке, спешно покидают населённый пункт после серии взрывов. Суда по кадрам, опубликованным телеграм-каналом "Mash на волне", на дорогах собираются пробки.

Туристы покидают крымскую Новофёдоровку после серии взрывов, на дорогах — пробки. Видео © "Mash на волне"

При этом в Ассоциации туроператоров России уточнили, что взрывы, по предварительным данным, произошли далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.

Тем временем машины скорой помощи и санитарная авиация направлены к месту происшествия.

"Вот это грибочек!": Очевидцы сняли на видео момент взрыва в районе аэродрома в Крыму

"Вот это грибочек!": Очевидцы сняли на видео момент взрыва в районе аэродрома в Крыму

Напомним, очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Однако пока неясно, что и где именно произошло. Местные жители рассказывают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в районе посёлка Новофёдоровка, но призвал дождаться официальных данных по происшествию. На место выехал глава региона Сергей Аксёнов.

Обложка ©

"Mash на волне"

Александра Вишнякова

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