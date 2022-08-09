Туристы покидают крымскую Новофёдоровку после серии взрывов, на дорогах — пробки
Туристы, отдыхавшие в крымской Новофёдоровке, спешно покидают населённый пункт после серии взрывов. Суда по кадрам, опубликованным телеграм-каналом "Mash на волне", на дорогах собираются пробки.
Туристы покидают крымскую Новофёдоровку после серии взрывов, на дорогах — пробки. Видео © "Mash на волне"
При этом в Ассоциации туроператоров России уточнили, что взрывы, по предварительным данным, произошли далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.
Тем временем машины скорой помощи и санитарная авиация направлены к месту происшествия.
Напомним, очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Однако пока неясно, что и где именно произошло. Местные жители рассказывают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в районе посёлка Новофёдоровка, но призвал дождаться официальных данных по происшествию. На место выехал глава региона Сергей Аксёнов.