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9 августа, 13:53

Лайф публикует видео с двумя синхронными взрывами в районе аэродрома в Крыму

На видео попали два синхронных мощных взрыва в районе аэродрома в Крыму

Появилось видео сразу двух мощных взрывов, произошедших в районе аэродрома ВС России в крымской Новофёдоровке. На кадрах видно, что вспышки озаряют небо практически синхронно и одновременно превращаются в чёрные облака.

Кадры двух мощных взрывов, произошедших в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Видео © SHOT

"На землю!" кричат испуганные очевидцы за кадром.

Туристы покидают крымскую Новофёдоровку после серии взрывов, на дорогах — пробки

Туристы покидают крымскую Новофёдоровку после серии взрывов, на дорогах — пробки

Напомним, очевидцы сообщают о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Однако пока неясно, что и где именно произошло. Местные жители рассказывают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в районе посёлка Новофёдоровка, но призвал дождаться официальных данных по происшествию. На место выехал глава региона Сергей Аксёнов.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко

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