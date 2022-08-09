Киев уличили в ударе по энергобезопасности стран ЕС из-за остановки транзита по "Дружбе"

Прекратив прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, Украина ограничила энергобезопасность членов Евросоюза, от которых регулярно получает помощь. Как считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Венгрию в этой связи ждёт катастрофа.

В беседе с Лайфом он рассказал, что проблема остановки транзита наиболее остра для Венгрии, которая полностью зависит от ветки трубопровода "Дружба". Эксперт напомнил об угрозах со стороны Украины перекрыть поставки, если Будапешт будет голосовать против введения антироссийских санкций. В итоге Киев нашёл формальный повод для этого.

"В принципе, "Транснефть" готова оплачивать транзит, но вопрос, как это реализовать технически. Те страны, которые зависимы от южной ветки, — там зависимость полная. Единственный шанс получать нефтепродукты — только транспортом железнодорожным или автотранспортом, что, конечно, делает это сильно дорогим", — пояснил Пикин.

Аналитик заметил, что ключевым преимуществом Венгрии было именно дешёвое топливо по сравнению с другими странами Евросоюза. Поэтому венгры и пытались вести независимую политику. Собеседник Лайфа предположил, что сейчас они будут решать эту ситуацию через институт ЕС.