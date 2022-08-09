МО РФ: На аэродроме в Крыму произошла детонация авиационных боеприпасов
Взрывы в районе крымской Новофёдоровки произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов на аэродроме. Об этом заявили в Минобороны РФ, уточнив, что "никакого огневого воздействия" по площадке не было.
Отдыхающие спешно покидают пляж в Сакском районе Крыма из-за взрывов на аэродроме. Видео © LIFE
"Около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена", — рассказали в ведомстве.
Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин происшествия.
Военный аэродром Саки около посёлка Новофёдоровка используется для базирования авиации Минобороны РФ — самолётов и вертолётов, в том числе морской авиации. Кроме того, здесь находится один из двух российских наземных испытательных тренировочных комплексов для отработки взлёта и посадки самолётов корабельной авиации. Габариты лётного поля эквивалентны лётной палубе "Адмирала Кузнецова".
Напомним, ранее очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Местные жители рассказывали, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в районе посёлка Новофёдоровка, но призвал дождаться официальных данных по происшествию. На место выехал глава региона Сергей Аксёнов.
LIFE