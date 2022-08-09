МО РФ: На аэродроме в Крыму произошла детонация авиационных боеприпасов

Взрывы в районе крымской Новофёдоровки произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов на аэродроме. Об этом заявили в Минобороны РФ, уточнив, что "никакого огневого воздействия" по площадке не было.

Отдыхающие спешно покидают пляж в Сакском районе Крыма из-за взрывов на аэродроме. Видео © LIFE

"Около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена", — рассказали в ведомстве.

Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин происшествия.