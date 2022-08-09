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9 августа, 13:49

Россельхознадзор запретил ввоз яблок, винограда и слив из Молдавии

Россия с 15 августа вводит временный запрет на поставку растительной продукции из некоторых районов Молдавии. Об этом сообщила во вторник советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, о чём молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована службой", — уточнила она.

По данным Россельхознадзора, в этом году наша страна импортировала из Молдавии почти 170 тысяч тонн растительной продукции. Лидером по ввозу стали яблоки, виноград, слива и черешня. Впрочем, сезон последней уже закончился, так что эта ягода не попадёт под запрет.

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Ранее стало известно, что Минсельхоз может запретить импорт семян из недружественных стран, а с 6 июля уже был ограничен импорт семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe. В них были обнаружены болезни: французские фирмы не обеспечили фитосанитарную безопасность продукции.

Обложка ©

unsplash.com / K8

Алексей Берковиц

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