В Сакском районе Крыма объявлена эвакуация из-за взрывов на аэродроме
ТАСС: В Сакском районе Крыма началась эвакуация из-за взрывов на аэродроме
В Сакском районе Крыма, где ранее очевидцы сообщили о взрывах недалеко от аэродрома Вооружённых сил РФ, началась эвакуация. Об этом рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе района.
"У нас сейчас оповещение граждан идёт об эвакуации", — сообщили в службе ТАСС.
Напомним, ранее очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Местные жители рассказывали, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в районе посёлка Новофёдоровка. На место выехал глава региона Сергей Аксёнов.
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