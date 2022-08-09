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9 августа, 14:07
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В Сакском районе Крыма объявлена эвакуация из-за взрывов на аэродроме

ТАСС: В Сакском районе Крыма началась эвакуация из-за взрывов на аэродроме

В Сакском районе Крыма, где ранее очевидцы сообщили о взрывах недалеко от аэродрома Вооружённых сил РФ, началась эвакуация. Об этом рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе района.

"У нас сейчас оповещение граждан идёт об эвакуации", — сообщили в службе ТАСС.

Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов на аэродроме в Крыму

Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов на аэродроме в Крыму

Напомним, ранее очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Местные жители рассказывали, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в районе посёлка Новофёдоровка. На место выехал глава региона Сергей Аксёнов.

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LIFE

Александра Васильева

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