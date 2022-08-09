Mash: В результате взрывов в Крыму пострадали три человека
В результате взрывов на военном аэродроме в крымской Новофёдоровке пострадали трое гражданских, они госпитализированы в Сакскую ЦРБ. Об этом сообщает Mash.
Момент взрывов на аэродроме в крымской Новофёдоровке. Видео © LIFE
По данным телеграм-канала, один пострадавший, получивший осколочное ранение в грудь, сейчас в операционной, ещё одна раненая — пожилая женщина. Третий пострадавший — мальчик 13 лет с резаной раной предплечья. Он повредил голень, когда прятался в подвале. Ему уже оказали помощь и выписали.
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. На месте находится глава Крыма Сергей Аксёнов.
LIFE