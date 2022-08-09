Mash: В результате взрывов в Крыму пострадали три человека

В результате взрывов на военном аэродроме в крымской Новофёдоровке пострадали трое гражданских, они госпитализированы в Сакскую ЦРБ. Об этом сообщает Mash.

Момент взрывов на аэродроме в крымской Новофёдоровке. Видео © LIFE

По данным телеграм-канала, один пострадавший, получивший осколочное ранение в грудь, сейчас в операционной, ещё одна раненая — пожилая женщина. Третий пострадавший — мальчик 13 лет с резаной раной предплечья. Он повредил голень, когда прятался в подвале. Ему уже оказали помощь и выписали.