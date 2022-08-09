Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму достигло пяти, среди них ребёнок
В результате взрывов на аэродроме в крымском посёлке Новофёдоровка пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Об этом Лайфу сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
"По состоянию на 17:30 четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки", — сказал министр.
Он добавил, что сейчас жизни пятого пострадавшего ничего не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. Все остальные раненые после получения медицинской помощи были отправлены домой.
Напомним, ранее очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. Местные жители рассказывали, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в районе посёлка Новофёдоровка. Сейчас в Сакском районе республики объявлена эвакуация. Ранее сообщалось о трёх пострадавших.
LIFE