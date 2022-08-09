Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму достигло пяти, среди них ребёнок

В результате взрывов на аэродроме в крымском посёлке Новофёдоровка пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Об этом Лайфу сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.

"По состоянию на 17:30 четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки", — сказал министр.