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9 августа, 14:53

Вандалы облили красной краской памятник советским воинам в Эстонии

<p>Вандалы осквернили памятник советским воинам в Эстонии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/seesresistance2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">seesresistance2</a></p>

Вандалы осквернили памятник советским воинам в Эстонии. Обложка © Twitter / seesresistance2

Памятник советским воинам, расположенный на кладбище Паулусе в эcтонском городе Тарту, был облит красной краской. Об этом передаёт местное издание Postimees.

"В минувшие выходные вандалы измазали монумент красной аэрозольной краской и написали на нём антивоенные лозунги", — говорится в сообщении портала.

Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с оскорблением памяти погибших. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех причастных к инциденту.

На кладбище Паулусе находится братская могила красноармейцев, которые пали во время Второй мировой войны. Над могилой установлен памятник с надписью на эстонском и русском языках, которая гласит: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины".

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Ранее Лайф рассказывал, что в Эстонии решили убрать все памятники советским воинам. По словам премьера республики Каи Каллас, если раньше речь шла о переносе монументов и захоронений, которые расположены в зонах, не подходящих для этого, то после начала конфликта на Украине стоит вопрос о переносе всех военных памятников, которых на сегодня выявлено порядка 148.

Николь Вербер
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