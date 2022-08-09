Вандалы облили красной краской памятник советским воинам в Эстонии

Памятник советским воинам, расположенный на кладбище Паулусе в эcтонском городе Тарту, был облит красной краской. Об этом передаёт местное издание Postimees.

"В минувшие выходные вандалы измазали монумент красной аэрозольной краской и написали на нём антивоенные лозунги", — говорится в сообщении портала.

Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с оскорблением памяти погибших. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех причастных к инциденту.

На кладбище Паулусе находится братская могила красноармейцев, которые пали во время Второй мировой войны. Над могилой установлен памятник с надписью на эстонском и русском языках, которая гласит: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины".