Минобороны Франции признало незаконным запрет на посещение Венсенского замка для россиян

Французское Министерство вооружённых сил сожалеет, что в конце июля двух туристок из РФ не впустили на территорию Венсенского замка на окраине Парижа. В ведомстве назвали отказ в посещении неправомерным и заявили, что замок остаётся открыт для всех иностранных граждан.

В кабинете главы Министерства ВС Франции подчеркнули, что россияне могут посещать любые туристические объекты, которые находятся в ведении военного ведомства. В том числе Дворец инвалидов и Музей авиации и космонавтики.

"Министр вооружённых сил потребовал, чтобы мы довели его распоряжение до сведения соответствующих служб во избежание инцидентов", — добавили в кабинете министра Себастьяна Лекорню.