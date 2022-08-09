Минобороны Франции признало незаконным запрет на посещение Венсенского замка для россиян
Французское Министерство вооружённых сил сожалеет, что в конце июля двух туристок из РФ не впустили на территорию Венсенского замка на окраине Парижа. В ведомстве назвали отказ в посещении неправомерным и заявили, что замок остаётся открыт для всех иностранных граждан.
В кабинете главы Министерства ВС Франции подчеркнули, что россияне могут посещать любые туристические объекты, которые находятся в ведении военного ведомства. В том числе Дворец инвалидов и Музей авиации и космонавтики.
"Министр вооружённых сил потребовал, чтобы мы довели его распоряжение до сведения соответствующих служб во избежание инцидентов", — добавили в кабинете министра Себастьяна Лекорню.
Напомним, ранее стало известно, что гражданам России запретили посещать средневековый Венсенский замок, который находится к юго-востоку от Парижа. Как рассказала одна из туристок, местная охрана попросила её предъявить паспорт, а затем отказалась пропустить в замок. Когда она спросила, с чем это связано, ей ответили: "Потому что вы россиянка".