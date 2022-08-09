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9 августа, 14:51

Минобороны Франции признало незаконным запрет на посещение Венсенского замка для россиян

Французское Министерство вооружённых сил сожалеет, что в конце июля двух туристок из РФ не впустили на территорию Венсенского замка на окраине Парижа. В ведомстве назвали отказ в посещении неправомерным и заявили, что замок остаётся открыт для всех иностранных граждан.

В кабинете главы Министерства ВС Франции подчеркнули, что россияне могут посещать любые туристические объекты, которые находятся в ведении военного ведомства. В том числе Дворец инвалидов и Музей авиации и космонавтики.

"Министр вооружённых сил потребовал, чтобы мы довели его распоряжение до сведения соответствующих служб во избежание инцидентов", — добавили в кабинете министра Себастьяна Лекорню.

Политолог счёл абсурдным запрет на посещение Венсенского замка для россиян

Политолог счёл абсурдным запрет на посещение Венсенского замка для россиян

Напомним, ранее стало известно, что гражданам России запретили посещать средневековый Венсенский замок, который находится к юго-востоку от Парижа. Как рассказала одна из туристок, местная охрана попросила её предъявить паспорт, а затем отказалась пропустить в замок. Когда она спросила, с чем это связано, ей ответили: "Потому что вы россиянка".

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Wikipedia

Александра Васильева

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