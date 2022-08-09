НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 августа, 14:45

Более 160 украинских беженцев выселяют из общежития университета в Кракове

Ягеллонский университет в польском городе Кракове выселяет беженцев с Украины, проживающих в двух общежитиях учреждения. Как сообщает телеканал ТВН24, сейчас там находится 163 человека, 70 из которых дети.

"Завершение финансирования и закрытие дома означает для вас необходимость найти новое жильё и источник дохода, а также переезд до 31 августа 2022 года", — сообщило руководство университета.

Но у пресс-секретаря учреждения другое объяснение. По его словам, выселение связано с продажей зданий и необходимостью передачи недвижимости новому владельцу. Он предположил, что беженцев могут разместить в других общежитиях.

Чехия впервые не выдала визы украинским беженцам

Чехия впервые не выдала визы украинским беженцам

Ранее Лайф рассказывал, что Шотландия прекратила принимать украинских беженцев. Власти объяснили своё решение нехваткой жилья для их размещения. Предполагается, что эта мера будет действовать три месяца.

Обложка ©

ТАСС / AP / Sergei Grits

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров