Более 160 украинских беженцев выселяют из общежития университета в Кракове

Ягеллонский университет в польском городе Кракове выселяет беженцев с Украины, проживающих в двух общежитиях учреждения. Как сообщает телеканал ТВН24, сейчас там находится 163 человека, 70 из которых дети.

"Завершение финансирования и закрытие дома означает для вас необходимость найти новое жильё и источник дохода, а также переезд до 31 августа 2022 года", — сообщило руководство университета.

Но у пресс-секретаря учреждения другое объяснение. По его словам, выселение связано с продажей зданий и необходимостью передачи недвижимости новому владельцу. Он предположил, что беженцев могут разместить в других общежитиях.