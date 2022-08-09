Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ из-за поста о причастности США к появлению ковида

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что "Твиттер" временно заблокировал аккаунт внешнеполитического ведомства на английском языке.

"В ночь на 5 августа администрация платформы "Твиттер" заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина — публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США", — говорится в телеграм-канале дипломата.

По её словам, соцсеть таким образом отреагировала на пост министерства с цитатой Минобороны о том, что к возникновению нового коронавируса может быть причастно американское Агентство по международному развитию (USAID). Однако Захарова усомнилась в том, что "Твиттер" обладает достаточной компетенцией для того, чтобы подвергать недоверию выводы российского оборонного ведомства, которые, к тому же, основаны на работе с документами и актуальными данными и фактами.

"Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот. <...> Заблокировать нас, конечно, можно, но правда всё равно найдёт себе дорогу. Просто для распространения фактов точно не будут использоваться американские цифровые платформы, превратившиеся в инструменты цензуры в интересах "вашингтонского обкома", — добавила она.