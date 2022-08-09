Однобокая западная пропаганда вокруг боевых действий на Украине и согласие с ней — путь к новой зависимости и несвободе. Такое мнение в статье для iDnes высказал бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

"Скажу прямо, что существующая сегодня однобокая пропаганда и согласие с этой пропагандой — путь к новой зависимости и несвободе. Это та самая "Дорога к рабству" Хайека", — считает он.

По мнению политика, продвижение "единственной верной" точки зрения по украинскому конфликту мешает дать объективную оценку издержкам, с которыми столкнулись страны из-за поддержки Киева. Также западные страны отказываются обсуждать опасения России о приближении НАТО к границам и уровень враждебности Незалежной "в отношении РФ и русского меньшинства на Украине ещё со времён оранжевой революции и Майдана".

"У нас нет собственной внешней политики, и мы только смотрим в рот госпоже Ляйен. Это мешает нам формулировать собственную позицию и свободно её обсуждать. Попав в энергетическую ловушку, образовавшуюся из-за борьбы с климатом, мы угодили в другую из-за своего участия в конфликте", — резюмировал политик.