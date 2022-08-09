Путин поддержал врио губернатора Кировской области и пожелал ему успехов

Президент России Владимир Путин поддержал временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Александра Соколова в ходе общения в режиме видеоконференции. Детали беседы сообщили в пресс-службе Кремля.

Соколов доложил главе государства о результатах первых трёх месяцев работы, успехах в оборонно-промышленном комплексе региона и об изменениях в лесной отрасли. В частности, он попросил президента поддержать инфраструктуру Кирова. По его словам, в 2024 году город отмечает юбилей – 650 лет и поэтому сейчас развёрнута большая работа, чтобы преобразить столицу региона к дате.

"Хотелось бы попросить помочь нам по разгрузке транзитных улиц города Кирова, в связи с этим строительство мостового перехода через реку Чепца города Кирово-Чепецк, потому что сейчас весь транспорт идёт прямо через улицы", — обратился Соколов к главе государства. В свою очередь президент эти просьбы пообещал обязательно рассмотреть.

"Ну и, конечно, желаю Вам успехов. По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что Вам нужно. Постараемся Вам помочь", — сказал Путин.