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Регион
Опубликовано 9 августа 2022, 14:55
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Силы ЛНР полностью контролируют завод Knauf на окраине Соледара

Народная милиция Луганской Народной Республики полностью владеет ситуацией на территории завода Knauf в промзоне города Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"Подразделения шестого казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города", — написал Киселёв в телеграм-канале.

Напомним, сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре Донецкой Народной Республики. Также он добавил, что союзные войска планомерно, путём грамотного и неспешного ведения боя "продвигаются на оккупированную территорию" и вынуждают противника тем самым покинуть укреплённые позиции. Позже стало известно, что силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России начали зачистку предприятия.

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ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова
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