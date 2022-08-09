Силы ЛНР полностью контролируют завод Knauf на окраине Соледара

Народная милиция Луганской Народной Республики полностью владеет ситуацией на территории завода Knauf в промзоне города Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

Напомним, сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре Донецкой Народной Республики. Также он добавил, что союзные войска планомерно, путём грамотного и неспешного ведения боя "продвигаются на оккупированную территорию" и вынуждают противника тем самым покинуть укреплённые позиции. Позже стало известно, что силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России начали зачистку предприятия.