Миссионерский склад ума: Любимая поза в сексе расскажет о вас больше, чем любой психологический тест

Психолог Барбара Сантини утверждает, что любимая секс-поза может многое рассказать о личности человека. Сверьтесь со списком ниже и на всякий случай примите к сведению.

Миссионерская позиция

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Если вы женщина и предпочитаете заниматься любовью в миссионерской позе, это означает, что вы ищете действительно глубокой связи с партнёром, а также спокойствия в повседневной жизни. Вероятно, вы застенчивый и робкий человек и не любите озвучивать свои желания. А мужчины, выбирающие быть сверху, относятся к типу "охотников и собирателей" и не позволяют кому-либо помыкать собой.

Поза наездницы

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Тут всё очевидно. Женщинам, которые предпочитают быть сверху, нравится доминировать над партнёром в спальне. Они уверены в себе, напористы, предприимчивы и наслаждаются вниманием окружающих. Мужчина, который соглашается на позу наездницы, хочет угодить партнёрше. Он избегает любых конфликтов и всегда стремится к комфорту. А ещё, скорее всего, гордится собственной внешностью.

Поза "ложки"

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По словам секс-гуру, девушки, которые любят заниматься сексом, лёжа на боку спиной к партнёру, от природы страстные и чувствительные, но при этом ценящие долгосрочные отношения. А ещё они хотят, чтобы их как можно чаще холили и лелеяли. Мужчины, которым нравятся "ложки", проявляют заботу к партнёршам. Однако такой выбор позы также может говорить и о врождённой лености.

Секс "по-собачьи"

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Женщина, встающая на четвереньки в постели, проявляет покорность и передаёт бразды правления возлюбленному. Это означает, что она уверена и в себе, и в нём. Мужчина, берущий ситуацию под свой контроль, сдержан, неромантичен и слегка отстранён. А ещё довольно практичен и терпеть не может драм и конфликтов в отношениях.

Поза стоя

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