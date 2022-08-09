6 причин, почему вы вечно влюбляетесь в неправильных партнёров
Можно ли объяснить промахи в любви не только с психологической стороны, но и с биологической? Почему вас так и тянет на людей, не отвечающих взаимностью? Причины этому оказались предельно просты.
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Любовные муки, страдания от неразделённой любви — почему некоторые из нас вновь и вновь наступают на эти грабли и влюбляются в тех партнёров, кто обязательно сделает больно отказом? Одну из причин выяснила израильский психолог и нейробиолог Рут Фельдман. Всё дело в дофамине и в том, как этот гормон заставляет мозг радоваться непредсказуемым событиям. Но стоит сначала понять, что же это за вещество такое.
Что такое дофамин простыми словами
Дофамин — это нейромедиатор, отвечающий за удовольствие, а заодно помогающий корректировать поведение для получения как можно большего числа приятных для нас вещей: съесть вкусный тортик, побаловать себя дорогой покупкой, заняться сексом с любимым человеком. Однако дофамин не так прост, как кажется на первый взгляд. Его уровень в организме в тысячи раз увеличивается либо от неожиданного, либо от недосягаемого. Отсюда и растут первые корни невзаимной, но такой сладкой любви. Когда вы не можете предугадать дальнейших действий объекта обожания, потому как ещё не проводите с ним так много времени, чтобы узнать полностью, все его улыбки и короткие прикосновения вызывают в вас взрыв чувств и эмоций.
Дофамин — это нейромедиатор, отвечающий за удовольствие. Фото © Unsplash
Если говорить просто, в длительных отношениях со временем партнёр становится предсказуемым. Он уже не удивляет, потому как знаете вы друг друга настолько хорошо, словно научились читать мысли. А вот если предполагаемый партнёр недосягаем, каждая награда в виде короткого взгляда в вашу сторону или мимолётного действия заставит дофамин в крови подскакивать и дарить вам счастье. Это подобно наркотику, такого внимания вам будет хотеться снова и снова. Если говорить про неразделённую любовь с точки зрения психологии, есть несколько причин, почему вы часто выбираете не тех партнёров.
У вас низкая самооценка
Люди, которые не умеют защищать личные границы, часто попадают в отношения не с теми партнёрами. Фото © Unsplash
Казалось бы, при чём тут влюблённость не в тех и низкая самооценка? Оказывается, зависимость прямая. Люди, которые не умеют защищать личные границы и говорить нет, чтобы не обидеть, часто попадают в отношения не с теми партнёрами. Они боятся разочаровать, испортить настроение и постоянно ждут "подходящего" момента, чтобы попытаться расторгнуть союз. Но застревают в нём, так и не решившись поговорить честно и открыто.
"Раз люблю я, полюбят и меня"
Популярное заблуждение, часто толкающее нас влюбляться в равнодушных партнёров. Если постоянно исполнять капризы, подстраиваться, дарить подарки и быть рядом, человек не ответит взаимностью. Любовь — это в первую очередь химия. Из чувства долга перед вами ненаглядный может попытаться изобразить взаимность, но чаще люди лишь используют влюблённых в корыстных целях.
Вы боитесь упустить важную, как вам кажется, возможность
Страх одиночества часто толкает людей завязывать романтические отношения с неподходящими партнёрами. Фото © Unsplash
Страх одиночества часто толкает людей на необдуманные поступки. В их числе романтические отношения с неподходящим, хоть и понравившимся человеком. А как иначе? Вдруг никто больше не обратит внимания, не захочет сблизиться. "Бери что дают или оставайся ни с чем", — подумает человек, крайне неуверенный в себе или слишком долго находившийся без отношений.
Вы подверглись продуманной манипуляции
Очень часто психопаты и нарциссы нарочно влюбляют в себя людей, играясь от скуки или же стараясь получить от партнёра какую-то выгоду. Жертва может даже и не знать, что её чувства были вызваны специально, а на самом деле взаимной симпатией в этих "любовных" отношениях и не пахнет.
У человека слишком сильный синдром спасателя
Человек думает, что счастлив в отношениях, потому что в его силах помочь партнёру. Фото © Unsplash
Как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Иногда жертва синдрома спасателя даже не замечает, что механизм уже запущен. Человек думает, что счастлив в отношениях, потому что в его силах помочь партнёру преодолеть трудный период, поддержать и приласкать. Но такой индивид будет любить только тех, кому необходим в роли опоры. Взаимность спасателю не по вкусу, поэтому он всегда выбирает не тех, кто "про любовь".
На самом деле вам нравится страдать
Иногда случается и такое. Быть вечной жертвой, страдающей от плохого обращения партнёра, неразделённой любви, человеку просто нравится. Он не будет ничего решать, вместо этого расскажет знакомым про несчастья, пожалеет себя — и станет легче. И такое поведение снова и снова запускает этот сценарий, заложенный ещё в детстве. Скорее всего, была серьёзная психологическая травма, которую во взрослом возрасте человек так и не проработал.