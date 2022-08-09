6 причин, почему вы вечно влюбляетесь в неправильных партнёров

Любовные муки, страдания от неразделённой любви — почему некоторые из нас вновь и вновь наступают на эти грабли и влюбляются в тех партнёров, кто обязательно сделает больно отказом? Одну из причин выяснила израильский психолог и нейробиолог Рут Фельдман. Всё дело в дофамине и в том, как этот гормон заставляет мозг радоваться непредсказуемым событиям. Но стоит сначала понять, что же это за вещество такое.

Что такое дофамин простыми словами

Дофамин — это нейромедиатор, отвечающий за удовольствие, а заодно помогающий корректировать поведение для получения как можно большего числа приятных для нас вещей: съесть вкусный тортик, побаловать себя дорогой покупкой, заняться сексом с любимым человеком. Однако дофамин не так прост, как кажется на первый взгляд. Его уровень в организме в тысячи раз увеличивается либо от неожиданного, либо от недосягаемого. Отсюда и растут первые корни невзаимной, но такой сладкой любви. Когда вы не можете предугадать дальнейших действий объекта обожания, потому как ещё не проводите с ним так много времени, чтобы узнать полностью, все его улыбки и короткие прикосновения вызывают в вас взрыв чувств и эмоций.

Дофамин — это нейромедиатор, отвечающий за удовольствие. Фото © Unsplash

Если говорить просто, в длительных отношениях со временем партнёр становится предсказуемым. Он уже не удивляет, потому как знаете вы друг друга настолько хорошо, словно научились читать мысли. А вот если предполагаемый партнёр недосягаем, каждая награда в виде короткого взгляда в вашу сторону или мимолётного действия заставит дофамин в крови подскакивать и дарить вам счастье. Это подобно наркотику, такого внимания вам будет хотеться снова и снова. Если говорить про неразделённую любовь с точки зрения психологии, есть несколько причин, почему вы часто выбираете не тех партнёров.

У вас низкая самооценка

Люди, которые не умеют защищать личные границы, часто попадают в отношения не с теми партнёрами. Фото © Unsplash

Казалось бы, при чём тут влюблённость не в тех и низкая самооценка? Оказывается, зависимость прямая. Люди, которые не умеют защищать личные границы и говорить нет, чтобы не обидеть, часто попадают в отношения не с теми партнёрами. Они боятся разочаровать, испортить настроение и постоянно ждут "подходящего" момента, чтобы попытаться расторгнуть союз. Но застревают в нём, так и не решившись поговорить честно и открыто.

"Раз люблю я, полюбят и меня"

Популярное заблуждение, часто толкающее нас влюбляться в равнодушных партнёров. Если постоянно исполнять капризы, подстраиваться, дарить подарки и быть рядом, человек не ответит взаимностью. Любовь — это в первую очередь химия. Из чувства долга перед вами ненаглядный может попытаться изобразить взаимность, но чаще люди лишь используют влюблённых в корыстных целях.

Вы боитесь упустить важную, как вам кажется, возможность

Страх одиночества часто толкает людей завязывать романтические отношения с неподходящими партнёрами. Фото © Unsplash

Страх одиночества часто толкает людей на необдуманные поступки. В их числе романтические отношения с неподходящим, хоть и понравившимся человеком. А как иначе? Вдруг никто больше не обратит внимания, не захочет сблизиться. "Бери что дают или оставайся ни с чем", — подумает человек, крайне неуверенный в себе или слишком долго находившийся без отношений.

Вы подверглись продуманной манипуляции

Очень часто психопаты и нарциссы нарочно влюбляют в себя людей, играясь от скуки или же стараясь получить от партнёра какую-то выгоду. Жертва может даже и не знать, что её чувства были вызваны специально, а на самом деле взаимной симпатией в этих "любовных" отношениях и не пахнет.

У человека слишком сильный синдром спасателя

Человек думает, что счастлив в отношениях, потому что в его силах помочь партнёру. Фото © Unsplash

Как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Иногда жертва синдрома спасателя даже не замечает, что механизм уже запущен. Человек думает, что счастлив в отношениях, потому что в его силах помочь партнёру преодолеть трудный период, поддержать и приласкать. Но такой индивид будет любить только тех, кому необходим в роли опоры. Взаимность спасателю не по вкусу, поэтому он всегда выбирает не тех, кто "про любовь".

На самом деле вам нравится страдать