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10 августа, 08:14

В России новый максимум по заражениям ковидом с 26 марта

В России выявили 23 771 случай ковида за сутки, это максимум с 26 марта

За сутки в России выявили 23 771 подтверждённый случай заражения коронавирусом, это максимум с 26 марта. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также за сутки умерло 56 пациентов и выздоровело 14 552. А общее количество заражений с начала пандемии в стране составило 18 770 657.

Назван последний штамм коронавируса

Назван последний штамм коронавируса

Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Роспотребнадзор в свою очередь снова посоветовал гражданам из уязвимых категорий надевать маски в людных местах и в транспорте. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. По данным вирусологов, новый пик может наступить уже в конце августа, однако Роспотребнадзор пока не видит необходимости возобновлять антиковидные ограничения.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова
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