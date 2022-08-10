В России новый максимум по заражениям ковидом с 26 марта
В России выявили 23 771 случай ковида за сутки, это максимум с 26 марта
За сутки в России выявили 23 771 подтверждённый случай заражения коронавирусом, это максимум с 26 марта. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Также за сутки умерло 56 пациентов и выздоровело 14 552. А общее количество заражений с начала пандемии в стране составило 18 770 657.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Роспотребнадзор в свою очередь снова посоветовал гражданам из уязвимых категорий надевать маски в людных местах и в транспорте. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. По данным вирусологов, новый пик может наступить уже в конце августа, однако Роспотребнадзор пока не видит необходимости возобновлять антиковидные ограничения.
ТАСС / Владимир Гердо