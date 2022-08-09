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9 августа, 18:16

Учёные нашли связь между позой человека и скоростью растворения таблеток

Скорость растворения лекарств в пищеварительной системе человека напрямую зависит от позы, которую он принимает после их употребления. Это доказали американские физики, опубликовав исследования в журнале Physics of Fluids. Оказалось, что динамика замедления или ускорения усвоения препаратов может достигать 83%.

"Мы разработали первую в мире компьютерную систему, которая позволяет точно рассчитывать то, как протекает процесс растворения таблеток в пищеварительной системе", — рассказал профессор университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США) Раджат Миттал.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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