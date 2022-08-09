Учёные нашли связь между позой человека и скоростью растворения таблеток

Скорость растворения лекарств в пищеварительной системе человека напрямую зависит от позы, которую он принимает после их употребления. Это доказали американские физики, опубликовав исследования в журнале Physics of Fluids. Оказалось, что динамика замедления или ускорения усвоения препаратов может достигать 83%.

"Мы разработали первую в мире компьютерную систему, которая позволяет точно рассчитывать то, как протекает процесс растворения таблеток в пищеварительной системе", — рассказал профессор университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США) Раджат Миттал.