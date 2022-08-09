Часть Николаевской области Украины перешла в подчинение Администрации Херсона

Администрация Херсонской области взяла под крыло населённые пункты Николаевской области, которые были освобождены ВС России. Об этом сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

"Некоторые населённые пункты Николаевской области освобождены и прикреплены к херсонской администрации. Мы помогаем им гуманитарно, выплачиваем социальные пособия и пенсии", — приводит его слова РИА "Новости".