Новые снаряды "Краснополь" могут менять цель в полёте

Российские военные модернизировали снаряды "Краснополь-М2", теперь они могут выбирать цель во время залповой стрельбы. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Министерства обороны РФ "Военная мысль".

Новый комплекс уже прошёл испытания в виде одновременной залповой стрельбы из двух орудий по мишенному щиту и списанному танку, расстояние между которыми составляло около 20 метров. Каждый снаряд наводился на цель индивидуально за счёт подсветки лазерными целеуказателями-дальномерами в разных режимах излучения и с высокой точностью поразил свою мишень.

"Тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника, и есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение в Российской армии", — написано в статье.