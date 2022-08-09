Киев вновь призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС
Киев снова призывает установить бесполётную зону над украинскими атомными электростанциями. В этот раз озвучил данную просьбу дипломат постпредства Неазалежной при ООН Анатолий Зленко.
"Мы вновь обращаемся к международному сообществу с призывом закрыть небо над АЭС Украины и предоставить системы ПВО", — сказал он в ходе выступления в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Ранее заместитель украинского министра иностранных дел Николай Точицкий обратился к Организации Объединённых Наций (ООН) с призывом закрыть небо над атомными электростанциями (АЭС) страны. Выступая на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия, он также просил предоставить Незалежной системы противовоздушной обороны.
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