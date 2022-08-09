Киев вновь призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

Киев снова призывает установить бесполётную зону над украинскими атомными электростанциями. В этот раз озвучил данную просьбу дипломат постпредства Неазалежной при ООН Анатолий Зленко.

"Мы вновь обращаемся к международному сообществу с призывом закрыть небо над АЭС Украины и предоставить системы ПВО", — сказал он в ходе выступления в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).