В Севастополе девушка занялась сексом с охранником ночного клуба на барной стойке

В Севастополе правоохранители начали проверку из-за инцидента в местном ночном клубе, где охранник занялся сексом с посетительницей на барной стойке прямо при остальных гостях, пишет пресс-служба управления МВД по региону. Видео интима попало в Интернет и стало популярным, вызвав возмущение у многих пользователей.

"На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа ОМВД России по Ленинскому району, сотрудниками полиции изъят сервер с видеоматериалами, проведены необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в ведомстве.

Полиция после недолгих поисков нашла одного из героев скандального видео – 32-летнего мужчину. Он сказал, что был пьян и не осознавал своих действий. Это, впрочем, не спасло его от протокола за "Мелкое хулиганство". Девушку ещё ищут.

"Как всё сложилось, толком не помню, так как был изрядно пьян. Оказался на барной стойке с девушкой, с которой произошёл данный факт — факт сексуального характера. С девушкой не знаком. На тот момент не отдавал отчёт своим действиям, так как был в определённой эйфории и не понимал, что мне за это грозит", — приводит kp.ru оправдания охранника в полиции.