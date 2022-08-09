Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму выросло до семи

Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в крымской Новофёдоровке выросло до семи, среди них — двое детей. Обновлённую информацию о ЧП выпустил Минздрав республики.

"По состоянию на 20:00 в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм — осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены на дом. Седьмой продолжает находиться на стационарном лечении", — уточнили в ведомстве.