Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму выросло до семи
Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в крымской Новофёдоровке выросло до семи, среди них — двое детей. Обновлённую информацию о ЧП выпустил Минздрав республики.
"По состоянию на 20:00 в результате происшествия в пгт Новофёдоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм — осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены на дом. Седьмой продолжает находиться на стационарном лечении", — уточнили в ведомстве.
Состояние последнего оценивается врачами как средней степени тяжести. В Минздраве Крыма напомнили, что ещё один человек погиб на месте.
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.
LIFE