Пранкер Лексус рассказал Лайфу об обстановке после взрывов в Крыму
Пранкер Лексус стал очевидцем взрывов на аэродроме в Крыму
Пранкер Алексей Столяров (Лексус), отдыхающий в Крыму, случайно стал очевидцем взрывов на аэродроме в Новофёдоровке. Он рассказал телеграм-каналу SHOT, что не заметил ни одного прилёта извне.
Пранкер Лексус рассказал об обстановке после взрывов в Крыму. Видео © SHOT
"Сегодня было слышно около четырёх взрывов в Новофёдоровке. По своим наблюдениям, не было видно ни одного прилёта извне, все взрывы, которые были, — они были на территории военного гарнизона", — отметил пранкер.
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. По последним данным, в результате происшествия один человек погиб и шестеро пострадали.