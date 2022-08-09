Пранкер Лексус рассказал Лайфу об обстановке после взрывов в Крыму

Пранкер Алексей Столяров (Лексус), отдыхающий в Крыму, случайно стал очевидцем взрывов на аэродроме в Новофёдоровке. Он рассказал телеграм-каналу SHOT , что не заметил ни одного прилёта извне.

"Сегодня было слышно около четырёх взрывов в Новофёдоровке. По своим наблюдениям, не было видно ни одного прилёта извне, все взрывы, которые были, — они были на территории военного гарнизона", — отметил пранкер.