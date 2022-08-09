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9 августа, 15:59

Пранкер Лексус рассказал Лайфу об обстановке после взрывов в Крыму

Пранкер Лексус стал очевидцем взрывов на аэродроме в Крыму

Пранкер Алексей Столяров (Лексус), отдыхающий в Крыму, случайно стал очевидцем взрывов на аэродроме в Новофёдоровке. Он рассказал телеграм-каналу SHOT, что не заметил ни одного прилёта извне.

Пранкер Лексус рассказал об обстановке после взрывов в Крыму. Видео © SHOT

"Сегодня было слышно около четырёх взрывов в Новофёдоровке. По своим наблюдениям, не было видно ни одного прилёта извне, все взрывы, которые были, — они были на территории военного гарнизона", — отметил пранкер.

Лайф публикует видео с двумя синхронными взрывами в районе аэродрома в Крыму

Лайф публикует видео с двумя синхронными взрывами в районе аэродрома в Крыму

Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. По последним данным, в результате происшествия один человек погиб и шестеро пострадали.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова

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