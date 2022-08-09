Названы болезни, которые можно подцепить после объятий и рукопожатий

После объятий и рукопожатий можно заболеть респираторной, кишечной или другой опасной инфекцией, включая паразитов. Об этом Ura.ru рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Существует множество инфекций, которые можно с рук перенести на лицо. То есть это и гельминт, и кишечные инфекции. Но с рукопожатием риски действительно малы, в отличие от ситуаций с повреждённой кожей. Например, та же обезьянья оспа. На руках может быть яд, который передаётся рукопожатием, и человек умрёт в течение неограниченного времени", — пояснил он.

Любые объятия — это всегда контакт с кожей или слизистой, поэтому риск подхватить инфекцию высок. Другое дело, если заболевание передаётся воздушно-капельным путём, здесь вероятность заражения возрастает в зависимости от того, насколько близко вы находитесь от собеседника, добавил Крючков.