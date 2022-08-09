Венгрия вызвалась оплатить за Россию транзит нефти через Украину

Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL решила взять на себя инициативу по оплате транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил представитель пресс-службы организации, напомнив, что уже на протяжении нескольких дней не осуществляется транспортировка топлива через Украину по одной из веток из-за технических проблем банков.