Венгрия вызвалась оплатить за Россию транзит нефти через Украину
Венгерская MOL предложила оплатить транзит российской нефти через Украину
Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL решила взять на себя инициативу по оплате транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил представитель пресс-службы организации, напомнив, что уже на протяжении нескольких дней не осуществляется транспортировка топлива через Украину по одной из веток из-за технических проблем банков.
"Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведёт переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию", — сказал представитель пресс-службы венгерской компании "Интерфаксу".
Как писал Лайф, Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит газа через территорию Незалежной продолжается. "Газпром" каждые сутки поставляет в Европу около 41,1 миллиона кубометров топлива через газоизмерительную станцию "Суджа", а вот транзит через станцию "Сохрановка" Украина прекратила.
ТАСС / EPA / Barbara Ostrowska