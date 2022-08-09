Назван "король фруктов", продлевающий жизнь на пять лет
Врач Лазуренко назвала "короля фруктов", продлевающего жизнь на пять лет
Среди фруктов наибольшей ценностью для организма обладают яблоки. Они продлевают молодость, красоту, здоровье и помогают в борьбе с ожирением. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
"Яблоко — это вообще на самом деле король фруктов. Любые органы и ткани нашего организма его безумно любят. Яблоко содержит тартроновую кислоту, которая очень плодотворно работает на нормализацию углеводного обмена", — объяснила она.
Достаточно съедать по одному фрукту в день, чтобы продлить жизнь минимум на пять лет, добавила врач. По её словам, следует выбрать тот сорт яблок, который наиболее всего придётся по вкусу, здесь следует довериться субъективным ощущениям.
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