Назван "король фруктов", продлевающий жизнь на пять лет

Среди фруктов наибольшей ценностью для организма обладают яблоки. Они продлевают молодость, красоту, здоровье и помогают в борьбе с ожирением. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Яблоко — это вообще на самом деле король фруктов. Любые органы и ткани нашего организма его безумно любят. Яблоко содержит тартроновую кислоту, которая очень плодотворно работает на нормализацию углеводного обмена", — объяснила она.

Достаточно съедать по одному фрукту в день, чтобы продлить жизнь минимум на пять лет, добавила врач. По её словам, следует выбрать тот сорт яблок, который наиболее всего придётся по вкусу, здесь следует довериться субъективным ощущениям.