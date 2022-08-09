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9 августа, 15:52

Хакеры NoName057 уронили сайт парламента Финляндии

Пророссийская хакерская группировка NoName057 совершила атаку на сайт парламента Финляндии. При попытке зайти на интернет-ресурс появляется сообщение, что "IP-адрес сервиса не может быть найден".

"Решили посетить с "дружеским" визитом соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся в НАТО, и уронили сервис внутренней авторизации на сайте парламента этой страны", — сообщается в телеграм-канале хакерской группировки.

В манифесте NoName057 утверждается, что против России ведётся открытая информационная война, западные страны осуществляют атаки на информационную инфраструктуру нашей страны, но члены хакерской группировки не намерены сидеть сложа руки.

"В ответ на враждебные и откровенно антироссийские действия будем отвечать соразмерно. Недопустимо, чтобы русофобия стала нормой", — говорится в манифесте киберпатриотов.

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Ранее другие хакеры (из группировки Killnet) атаковали ресурс, который в прямом эфире транслировал заседание Сената США по новому пакету помощи Украине. Представители организации обратились к "коллегам" из Китая с призывом последовать их примеру и "присоединиться к киберборьбе против террористического западного режима".

Обложка ©

unsplash.com / Towfiqu barbhuiya

Алексей Берковиц

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