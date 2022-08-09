Консул КНР спрогнозировала итог конфликта США с Россией и Китаем
Консул КНР предрекла США гарантированный разгром в случае конфликта с Россией и Китаем
Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в своём Twitter спрогнозировала незавидный для США итог конфликта с Россией и КНР. Так она отреагировала на статью The Washington Post о способности Вашингтона противостоять Москве и Пекину одновременно.
"Конечно, всё может быть. Но противостоять — это одно, а побеждать — другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже тех, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантированно на все времена!" — подчеркнула Чжан Мэйфан.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сравнила политику Белого дома в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда. Она заявила, что Пекин не позволит США считать себя "мировым полицейским".
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