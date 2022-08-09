Консул КНР спрогнозировала итог конфликта США с Россией и Китаем

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в своём Twitter спрогнозировала незавидный для США итог конфликта с Россией и КНР. Так она отреагировала на статью The Washington Post о способности Вашингтона противостоять Москве и Пекину одновременно.

"Конечно, всё может быть. Но противостоять — это одно, а побеждать — другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже тех, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантированно на все времена!" — подчеркнула Чжан Мэйфан.