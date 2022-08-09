National Interest не нашёл у США главный признак великой державы
У США нет стратегического понимания собственной внешней политики, а это необходимое и главное условие существования великих держав. Об этом пишет американское издание The National Interest.
"Сегодня становится всё сложнее говорить о единообразии и последовательности стратегического видения <…> В конечном счёте это может подорвать доверие внутри альянсов, возглавляемых США", — говорится в публикации.
Издание обвинило Вашингтон в непоследовательном подходе к разным регионам и противоречиях в выстраивании международных отношений. Так, Белый дом стремится к сближению с ближневосточными странами ради противостояния Ирану. Однако, отмечает автор статьи, на этом фоне странно звучит критика в сторону Саудовской Аравии и навешивание на неё ярлыка "государства-изгоя".
"Мы живём в эпоху соперничества крупных держав <…> И сейчас Соединённые Штаты нуждаются в чёткой военно-политической стратегии острее, чем когда-либо прежде", — резюмирует издание.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил о превращении Америки в страну третьего мира. По его мнению, ситуация была совершенно иной, когда он находился во главе Белого дома. Сейчас же Вашингтон не уважают и не слушают нигде.
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