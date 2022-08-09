Политолог оценил итоги встречи Путина с врио губернатора Кировской области

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский оценил итоги встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.

"Для любого врио подобная встреча — это всегда очень серьёзный вызов. Давайте будем говорить прямо, это такой экзамен, насколько эффективно действует врио, насколько он включён в проблематику. И в этом смысле, на мой взгляд, Соколов показал себя с лучшей стороны", — заявил Потуремский.

Он также обратил внимание на две темы, которые поднимались в ходе встречи, — поддержку стратегической отрасли для Кировской области (сельское хозяйство) и социальные проекты, прежде всего связанные с газификацией. Причём, по его мнению, Соколову удалось найти решение этого вопроса за довольно короткий срок.

Социолог также добавил, что Путин поставил перед ним задачу — развитие моногородов. По его словам, это довольно актуальная проблема, связанная с переселением граждан. Причём такие задачи для врио губернатора Кировской области являются важными, которыми он будет, безусловно, заниматься, подчеркнул Потуремский.

"То есть в этом смысле Соколов — выпускник школы губернаторов, плюс большой опыт и на федеральном, и на региональном уровне — показал очень высокую эффективность за такой короткий срок. Те решения и тот стиль управления, который он осуществляет в области, на мой взгляд, более чем эффективные", — заключил собеседник Лайфа.