НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 августа, 16:53

Политолог оценил итоги встречи Путина с врио губернатора Кировской области

Политолог Потуремский оценил итоги встречи Путина с врио губернатора Кировской области

<p>Встреча Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым.Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/69133/photos/68592" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a> </p>

Встреча Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым.Обложка © Kremlin.ru

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский оценил итоги встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.

"Для любого врио подобная встреча — это всегда очень серьёзный вызов. Давайте будем говорить прямо, это такой экзамен, насколько эффективно действует врио, насколько он включён в проблематику. И в этом смысле, на мой взгляд, Соколов показал себя с лучшей стороны", — заявил Потуремский.

Он также обратил внимание на две темы, которые поднимались в ходе встречи, — поддержку стратегической отрасли для Кировской области (сельское хозяйство) и социальные проекты, прежде всего связанные с газификацией. Причём, по его мнению, Соколову удалось найти решение этого вопроса за довольно короткий срок.

Социолог также добавил, что Путин поставил перед ним задачу — развитие моногородов. По его словам, это довольно актуальная проблема, связанная с переселением граждан. Причём такие задачи для врио губернатора Кировской области являются важными, которыми он будет, безусловно, заниматься, подчеркнул Потуремский.

"То есть в этом смысле Соколов выпускник школы губернаторов, плюс большой опыт и на федеральном, и на региональном уровне показал очень высокую эффективность за такой короткий срок. Те решения и тот стиль управления, который он осуществляет в области, на мой взгляд, более чем эффективные", — заключил собеседник Лайфа.

Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев — о назначении врио главы Кировской области Соколова: Региону повезло

Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев — о назначении врио главы Кировской области Соколова: Региону повезло

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. Глава государства поддержал временно исполняющего обязанности главы региона, а также обратил внимание на проблемы моногородов региона и, в частности, на высокий уровень алкоголизации населения.

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров