Арестован экс-глава Российской корпорации средств связи, ему грозит до восьми лет

Лефортовский суд Москвы отправил под арест до 2 октября бывшего гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 9 августа 2022 года в отношении Мельника Е.Н., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 23 дня, до 2 октября 2022 года", — уточили в инстанции. Фигуранту дела грозит от четырёх до восьми лет тюрьмы.