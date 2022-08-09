Арестован экс-глава Российской корпорации средств связи, ему грозит до восьми лет
Суд арестовал экс-гендиректора Российской корпорации средств связи Евгения Мельника
Лефортовский суд Москвы отправил под арест до 2 октября бывшего гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 9 августа 2022 года в отношении Мельника Е.Н., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 23 дня, до 2 октября 2022 года", — уточили в инстанции. Фигуранту дела грозит от четырёх до восьми лет тюрьмы.
Ранее стало известно, что бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов будет объявлен в розыск после неявки на судебное заседание, в ходе которого огласили приговор фигурантам дела о миллиардной взятке.